Зеленський: у Херсоні росіяни вдарили по маршрутці дроном

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Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Херсоні зранку, 19 серпня, внаслідок ранкового удару російського FPV-дрона по маршрутному таксі загинули четверо людей, ще п'ятеро дістали важкі поранення. Президент Володимир Зеленський відреагував на воєнний злочин росіян та наголосив, що вони безпричинно атакували цивільний транспорт. Глава держави закликав світ посилити підтримку України й тиск на РФ новими санкціями.

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