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Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

17 грудня 2024 20:26
Катерина Османська - Редактор
Зеленський у Брюсселі - про що говоритиме
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Катерина Османська - Редактор

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Брюссель, Бельгія, де планує зустрітися з лідерами низки європейських країн. Під час зустрічей будуть обговорюватися далекобійні можливості, підтримка української оборони, а також питання політичного та геополітичного посилення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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Насамперед, йтиметься про посилення України. Зеленський підкреслив, що необхідно терміново посилити Україну на полі бою, а також політично та геополітично. За словами президента, важливо узгодити єдину позицію з європейськими лідерами щодо підтримки України. Зокрема, відправки миротворців на фронт.

Зеленський наголосив, що нова адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа в Америці має бачити єдність Європи у прагненні до справедливого миру.  

Також глава України анонсував обговорення поставок далекобійного озброєння для Збройних сил України та фінансування оборонної промисловості.

Візит Зеленського до Брюсселю — що відомо

За даними агентства Reuters, візит Зеленського до Брюсселя заплановано на 18 грудня. Там він зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, керівництвом НАТО та Європейського Союзу.  

Віцепрем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина підтвердила участь Зеленського у першому засіданні Європейської Ради після призначення нового президента Ради ЄС.  

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область. 

Також ми писали, що дрони Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області

 

Володимир Зеленський Бельгія армія війна в Україні миротворці

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