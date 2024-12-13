Зеленський зустрінеться з лідерами у Брюсселі — названо дату

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, зустрінеться з європейськими лідерами. У Брюсселі вони обговорять підтримку України у війні проти Росії.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Візит Зеленського до Брюсселя

Так, 18 грудня Зеленський візьме участь у зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС, щоб обговорити підтримку України.

Вона відбудеться на тлі побоювань, що США після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа зменшить або скасує свою допомогу. Водночас Зеленський та деякі лідери країн Європи закликали розгорнути в Україні іноземні війська для стримування подальших дій Росії у разі припинення вогню.

"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні й місяці", — пише видання.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська просунулися на відстань 6–10 кілометрів від міста.

А видання The New York Times писало, що війна в Україні може завершитися вже у 2025 році, та пояснило передумови.