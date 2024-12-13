Зеленский встретится с лидерами в Брюсселе — названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, встретится с европейскими лидерами. В Брюсселе они обсудят поддержку Украины в войне против России.

Об этом пишет Reuters.

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18 декабря Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины.

Она состоится на фоне опасений, что США после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа снизит или отменит свою помощь. В то же время Зеленский и некоторые лидеры стран Европы призвали развернуть в Украине иностранные войска для сдерживания дальнейших действий России в случае прекращения огня.

"Это не будет встреча, на которой будут приняты конкретные решения, она будет более политической, чтобы обсудить ближайшие недели и месяцы", — пишет издание.

Напомним, на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продвинулись на расстояние 6-10 км от города.

А издание The New York Times писало, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году, и объяснило предпосылки.