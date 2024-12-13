Зеленский встретится с лидерами в Брюсселе — названа дата

Зеленский встретится с лидерами ЕС на следующей неделе, — Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, встретится с европейскими лидерами. В Брюсселе они обсудят поддержку Украины в войне против России.
Об этом пишет Reuters.
Визит Зеленского в Брюссель
18 декабря Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины.
Она состоится на фоне опасений, что США после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа снизит или отменит свою помощь. В то же время Зеленский и некоторые лидеры стран Европы призвали развернуть в Украине иностранные войска для сдерживания дальнейших действий России в случае прекращения огня.
"Это не будет встреча, на которой будут приняты конкретные решения, она будет более политической, чтобы обсудить ближайшие недели и месяцы", — пишет издание.
Напомним, на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продвинулись на расстояние 6-10 км от города.
А издание The New York Times писало, что война в Украине может завершиться уже в 2025 году, и объяснило предпосылки.
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