Зеленский в Брюсселе - о чем будет говорить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Брюссель, Бельгия, где планирует встретиться с лидерами ряда европейских стран. В ходе встреч будут обсуждаться дальнобойные возможности, поддержка украинской обороны, а также вопросы политического и геополитического усиления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

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Прежде всего, речь пойдет об усилении Украины. Зеленский подчеркнул, что необходимо срочно усилить Украину на поле боя, а также политически и геополитически. По словам президента, важно согласовать единую позицию с европейскими лидерами по поддержке Украины. В частности, отправка миротворцев на фронт.

Зеленский подчеркнул, что новая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа в Америке должна видеть единство Европы в стремлении к справедливому миру.

Глава Украины также анонсировал обсуждение поставок дальнобойного вооружения для Вооруженных сил Украины и финансирования оборонной промышленности.

Визит Зеленского в Брюссель — что известно

По данным агентства Reuters, визит Зеленского в Брюссель запланирован на 18 декабря. Он встретится с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, руководством НАТО и Европейского Союза.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина подтвердила участие Зеленского в первом заседании Европейского Совета после назначения нового президента Совета ЕС.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.

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