Зеленський: цьогоріч позиції України на фронті сильніші, ніж будь-коли

Володимир Зеленський. Фото: Teresa Suarez/Pool via REUTERS

Карина Приходько Редактор

Позиції України на фронті у 2026 році більш сильні, ніж в будь-які інші роки. Українські військові не дозволяють Росії зламати нашу державу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Позиції України на фронті

Президент зазначив, що балістичні ракети є останнім засобом ворога, який дозволяє йому затягувати криваву війну.

"Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати нас. Фронт йому це не дозволяє", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україні важко збивати балістику через дефіцит ракет. Саме тому було розпочато нову програму для створення масової антибалістичної зброї — FREYJA.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський повідомляв, що Київ вже завершує розробку антибалістичної ракети. Він наголосив, що протягом наступних 12 місяців можна побачити FREYJA в роботі.

Водночас Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає Rafale у 2028-2029 роках. Це сучасний бойовий винищувач четвертого покоління, який є основним бойовим літаком ВПС Франції.