Зеленський: цієї зими Україна або почне переговори з РФ, або зіткнеться з новою ескалацією
23 липня 2026 14:57
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближча зима може стати вирішальною у війні з Росією. За його словами, країна або вийде на переговорний процес, або зіткнеться з новою хвилею ескалації бойових дій.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві, передає Новини.LIVE.
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