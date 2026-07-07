Зеленський: Трамп сказав, що Україна "дуже добре справляється"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп під час суботньої розмови зазначив, що Україна "дуже добре справляється". Йдеться про кампанію дронових атак углиб території РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю глави держави виданню Financial Times.

Що відомо про розмову Зеленського і Трампа

На запитання, чи достатньо вищезазначеного для того, щоб Трамп твердо став на бік України, Зеленський відповів, що, на його думку, американський лідер по-новому поглянув на війну.

"Президент Трамп хоче бути там, де панує успіх. Це пов’язано з багатьма чинниками — не лише з його особистістю, а й із майбутніми виборами, з його статусом, з його вірою в те, як можна покласти край цій війні", — сказав президент.

Водночас Зеленський вказав на посилення ударів, зокрема й з боку Росії, зазначивши, що Україна має критичну вразливість у протиповітряній обороні.

Він повідомив, що зустрінеться з Трампом та іншими лідерами НАТО в Туреччині, де спробує переконати їх надати більше систем ППО — навіть тих, хто навряд чи їх надасть.

Президент також додав, що домагатиметься від країн НАТО допомоги Україні у виробництві власних систем ППО.

Як повідомляє Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Зеленський зазначив, що вирішальна фаза війни перемістилася з суші та моря в повітря. Тепер «битва в небі» визначить результат бойових дій.

Також ми писали, що на саміті НАТО для України головними темами будуть дефіцит ракет для Patriot та узгодження багатомільярдної підтримки.