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Головна Новини дня Зеленський: у ЗСУ створять командування далекобійного впливу та сили швидкого реагування

Зеленський: у ЗСУ створять командування далекобійного впливу та сили швидкого реагування

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 20:32
Зеленський підписав указ про створення командування далекобійного впливу на Росію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. 

Друге. Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. 

Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. 

Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку.

 

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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