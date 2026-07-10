Зеленский подписал указ о создании командования по нанесению ударов на большие расстояния по России

Срочная новость

Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования, призванного оказывать дальнобойное, фактически — глобальное воздействие на Россию в связи с этой войной. Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы ещё более ощутимо снизить российский военный потенциал. Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным.

Второе. Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Есть много вопросов и проблем, которые нужно решить. Прежде всего в отношении к людям. Правоохранительные органы предпринимают процессуальные шаги. Также на уровне управления штурмовыми войсками произойдут изменения.

Сегодня я подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Это должна быть новая составляющая Вооружённых Сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная.

Командующим Объединёнными силами быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Сегодня я беседовал с Героем Украины Дмитрием Волошиным и назначил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооружённых Сил Украины в этом направлении.

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