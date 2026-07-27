Зеленський стане першим іноземним гостем нового прем'єра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Сьогодні, у понеділок, 27 липня, президент України Володимир Зеленський прибуде до Великої Британії, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром цієї країни Енді Бернхемом. Український лідер стане першим іноземним гостем, якого прийме новий глава британського уряду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського та прем’єра Великої Британії

Згідно із заявою прес-служби Бернхема, два лідери зустрінуться на військово-морській базі, де дізнаються про те, як очолювані Великою Британією програми підготовки допомагають зміцнити ЗСУ та досягти результатів на полі бою.

"Велика Британія пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. У Росії не повинно бути сумнівів у нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довгострокового та справедливого миру для України", — йдеться у заяві пресслужби.

Відомо, що під час візиту Зеленський і Бернем зустрінуться з понад 200 українськими військовими та моряками, які провели останні три тижні у Великій Британії, беручи участь у навчаннях Sea Breeze.

Зазначимо, що Sea Breeze — це навчання з забезпечення морської безпеки та протимінної боротьби, які покликані підготувати учасників до майбутніх місій у Чорному морі.

Також варто додати, що, за даними The Telegraph, Бернем підпише із Зеленським угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво розроблених у Великій Британії засобів РЕБ Stone Cloak.

Ці пристрої встановлюються на ударні дрони для придушення російських систем ППО, що ускладнює виявлення безпілотників. Британія, у свою чергу, передасть права на інтелектуальну власність, продовжуючи при цьому підтримку України.

Крім того, країни використовуватимуть дані, отримані під час війни, для вдосконалення майбутнього озброєння.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 липня Кір Стармер офіційно залишив посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Він підбив підсумки свого правління і сказав, що йде «з посмішкою».

Також ми писали, що новим міністром оборони Великої Британії став Вес Стрітінг. У своїй першій заяві він зазначив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну.