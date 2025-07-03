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Головна Новини дня Зеленський схвалив ще один закон щодо угоди про надра зі США

Зеленський схвалив ще один закон щодо угоди про надра зі США

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 13:40
Закон про надра — Зеленський підписав ще один важливий документ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати доходи від природних ресурсів для наповнення американсько-українського інвестиційного Фонду відбудови. Кошти надходитимуть із кількох джерел.

Відповідний документ під номером №13256, що вносить зміни до Бюджетного кодексу, вже опубліковано на сайті парламенту.

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Виплати з бюджету за угодою зі США

Закон, підписаний Президентом, забезпечує фінансову участь України в реалізації міждержавної угоди зі США, яка передбачає створення фонду для підтримки післявоєнного відновлення країни. Кошти надходитимуть із нових ліцензій на видобуток корисних копалин — зокрема нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів, перелічених у додатку до угоди.

Половина доходів, отриманих державою від рентної плати за видобуток в межах нових дозволів, видачі нових спецдозволів на користування надрами та продажу державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції — перераховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету, а звідти — до Фонду відбудови.

Зазначимо, що наразі йдеться про орієнтовно 3 мільярди гривень у перспективі п’яти років. 

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада підтримала законопроєкт №13256, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу України з метою реалізації українсько-американської угоди щодо видобутку корисних копалин. 

Раніше ми писали, що родовище літію може стати першим, де видобуватимуть копалини в рамках угоди між США та Україною про рідкісноземельні метали. Розташоване воно на Кіровоградщині.

Володимир Зеленський США закон надра видобуток корисних копалин корисні копалини
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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