Закон о недрах - Зеленский подписал еще один важный документ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет использовать доходы от природных ресурсов для наполнения американо-украинского инвестиционного Фонда восстановления. Средства будут поступать из нескольких источников.

Соответствующий документ под номером №13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс, уже опубликован на сайте парламента.

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Закон, подписанный Президентом, обеспечивает финансовое участие Украины в реализации межгосударственного соглашения с США, которое предусматривает создание фонда для поддержки послевоенного восстановления страны. Средства будут поступать из новых лицензий на добычу полезных ископаемых - в частности нефти, газа, газового конденсата и других ресурсов, перечисленных в приложении к соглашению.

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Половина доходов, полученных государством от рентной платы за добычу в пределах новых разрешений, выдачи новых спецразрешений на пользование недрами и продажи государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции — будет перечисляться в специальный фонд государственного бюджета, а оттуда — в Фонд восстановления.

Отметим, что сейчас речь идет об ориентировочно 3 миллиардах гривен в перспективе пяти лет.

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Напомним, в начале июня Верховная Рада поддержала законопроект №13256, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс Украины с целью реализации украинско-американского соглашения по добыче полезных ископаемых.

Ранее мы писали, что месторождение лития может стать первым, где будут добывать ископаемые в рамках соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах. Расположено оно на Кировоградщине