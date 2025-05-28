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Зеленський скасував візити в Німеччині — в Україні спростували

28 травня 2025 23:09
Карина Приходько - Редактор
Зеленський в Німеччині — президент відклав низку візитів через наступ РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Карина Приходько - Редактор

З'явилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Німеччині скасував  участь у церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Причиною цього став нібито наступ РФ на Сумщину, але ці чутки розвіяли.

Про це повідомляє Spiegel та джерела в ОП. 

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Спершу видання Spiegel повідомило, що Зеленський не поїде в Аахен, що на заході Німеччини, на церемонію вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Причиною цього стала нібито російська загроза для Сумської області. 

"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва, повідомляють джерела в силових структурах", — йдеться у матеріалі.

Однак джерела в Офісі президента повідомили, що інформація Spiegel не відповідає дійсності і всі заплановані зустрічі президента відбудуться. 

Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава держави має низку зустрічей з політиками та бізнесом.

Він поговорив з канцлером країни Фрідріхом Мерцом і звернувся з попередженням до НАТО. Президент наголосив, що Путін переможе, якщо України не буде на саміті НАТО

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