Зеленський в Німеччині — президент відклав низку візитів через наступ РФ

Зеленський скасував візити в Німеччині — в Україні спростували
З'явилась інформація, що Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Німеччині скасував участь у церемонії вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Причиною цього став нібито наступ РФ на Сумщину, але ці чутки розвіяли.
Про це повідомляє Spiegel та джерела в ОП.
Візит Зеленського в Німеччину
Спершу видання Spiegel повідомило, що Зеленський не поїде в Аахен, що на заході Німеччини, на церемонію вручення премії Карла Великого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Причиною цього стала нібито російська загроза для Сумської області.
"З огляду на серйозну ситуацію в Україні, Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва, повідомляють джерела в силових структурах", — йдеться у матеріалі.
Однак джерела в Офісі президента повідомили, що інформація Spiegel не відповідає дійсності і всі заплановані зустрічі президента відбудуться.
Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Глава держави має низку зустрічей з політиками та бізнесом.
Він поговорив з канцлером країни Фрідріхом Мерцом і звернувся з попередженням до НАТО. Президент наголосив, що Путін переможе, якщо України не буде на саміті НАТО.
Читайте Новини.LIVE!