Зеленский в Германии - президент отложил ряд визитов из-за наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германии отменил участие в церемонии вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Причиной этого стало якобы наступление РФ на Сумщину, но эти слухи развеяли.

Об этом сообщает Spiegel и источники в ОП.

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Сначала издание Spiegel сообщило, что Зеленский не поедет в Аахен, что на западе Германии, на церемонию вручения премии Карла Великого главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Причиной этого стала якобы российская угроза для Сумской области.

"Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не полетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев, сообщают источники в силовых структурах", — говорится в материале.

Однако источники в Офисе президента сообщили, что информация Spiegel не соответствует действительности и все запланированные встречи президента состоятся.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава государства имеет ряд встреч с политиками и бизнесом.

Он поговорил с канцлером страны Фридрихом Мерцом и обратился с предупреждением к НАТО. Президент подчеркнул, что Путин победит, если Украины не будет на саммите НАТО.