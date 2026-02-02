Відео
Головна Новини дня Зеленський розширив санкції проти РФ та анонсував нові

Зеленський розширив санкції проти РФ та анонсував нові

Дата публікації: 2 лютого 2026 13:39
Зеленський розширив санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій із Європейським Союзом. А також застосування обмежень проти 10 фізичних і шести юридичних осіб.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський розширив санкції проти Росії — деталі

Санкції запроваджені проти іноземних громадян і громадян Росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України та держав — членів Євросоюзу й НАТО, обходу санкцій та поширення проросійської пропаганди.

Серед них особи, які через свої компанії забезпечують постачання та експорт російської нафти, повʼязані з Кремлем пропагандисти, члени терористичної групи ГРУ, що здійснювала кібератаки на урядові організації в Україні й інших країнах, щоб отримати конфіденційну інформацію та дестабілізувати політичну ситуацію.

Також санкції запроваджені проти компаній із Росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму, які є частиною російського танкерного флоту. Вони володіють або ж управляють танкерами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт.

Відтепер під санкціями й російський 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби, що причетний, зокрема, до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Маніпуляції GPS-сигналами призвели до перешкод для посадки цивільних літаків.

Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, які запровадили партнери протягом минулого року.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо.

Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції. Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!", — поінформував український лідер.

Нещодавно Європейський Союз розширив санкції проти російських пропагандистів.

Також ми повідомляли, що 17 січня Зеленський підписав нові рішення щодо санкцій проти росіян.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
