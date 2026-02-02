Видео
Главная Новости дня Зеленский расширил санкции против РФ и анонсировал новые

Зеленский расширил санкции против РФ и анонсировал новые

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 13:39
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкций с Европейским Союзом. А также применение ограничений против 10 физических и шести юридических лиц.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский расширил санкции против России — детали

Санкции введены против иностранных граждан и граждан России, которые причастны к функционированию российского танкерного флота, осуществлению кибератак против Украины и государств — членов Евросоюза и НАТО, обходу санкций и распространению пророссийской пропаганды.

Среди них лица, которые через свои компании обеспечивают поставки и экспорт российской нефти, связанные с Кремлем пропагандисты, члены террористической группы ГРУ, которая осуществляла кибератаки на правительственные организации в Украине и других странах, чтобы получить конфиденциальную информацию и дестабилизировать политическую ситуацию.

Также санкции введены против компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые являются частью российского танкерного флота. Они владеют или управляют танкерами, перевозящими российскую нефть, в том числе на экспорт.

Отныне под санкциями и российский 142-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, причастный, в частности, к нарушению GPS-сигналов в странах Балтии. Манипуляции GPS-сигналами привели к помехам для посадки гражданских самолетов.

В целом Украина синхронизировала 15 санкционных пакетов, которые ввели партнеры в течение прошлого года.

"Продолжаем синхронизацию санкций с Европейским Союзом. Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров. Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем.

На прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции. Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает!", — проинформировал украинский лидер.

Недавно Европейский Союз расширил санкции против российских пропагандистов.

Также мы сообщали, что 17 января Зеленский подписал новые решения по санкциям против россиян.

Владимир Зеленский санкции против России санкции россияне война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
