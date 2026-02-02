Зеленский расширил санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкций с Европейским Союзом. А также применение ограничений против 10 физических и шести юридических лиц.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Санкции введены против иностранных граждан и граждан России, которые причастны к функционированию российского танкерного флота, осуществлению кибератак против Украины и государств — членов Евросоюза и НАТО, обходу санкций и распространению пророссийской пропаганды.

Среди них лица, которые через свои компании обеспечивают поставки и экспорт российской нефти, связанные с Кремлем пропагандисты, члены террористической группы ГРУ, которая осуществляла кибератаки на правительственные организации в Украине и других странах, чтобы получить конфиденциальную информацию и дестабилизировать политическую ситуацию.

Также санкции введены против компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые являются частью российского танкерного флота. Они владеют или управляют танкерами, перевозящими российскую нефть, в том числе на экспорт.

Отныне под санкциями и российский 142-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы, причастный, в частности, к нарушению GPS-сигналов в странах Балтии. Манипуляции GPS-сигналами привели к помехам для посадки гражданских самолетов.

В целом Украина синхронизировала 15 санкционных пакетов, которые ввели партнеры в течение прошлого года.

"Продолжаем синхронизацию санкций с Европейским Союзом. Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров. Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем.

На прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции. Также продолжается работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены. Спасибо всем, кто помогает!", — проинформировал украинский лидер.

Недавно Европейский Союз расширил санкции против российских пропагандистов.

Также мы сообщали, что 17 января Зеленский подписал новые решения по санкциям против россиян.