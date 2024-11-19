Переведення через Армія+ — скільки військових вже скористалися можливістю

Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді. Фото: Офіс Президента

В Україні успішно працює додаток для військових "Армія+". Нещодавно там з'явилась можливість переведення з однієї військової частини в іншу. Цією функцією вже успішно скористалися кілька сотень українських військовослужбовців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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За словами президента, система електронних переведень в українській армії успішно працює. Зеленський зазначив, що така система — один з найбільш дієвих інструментів гарантування поваги до воїнів всередині підрозділів Збройних сил України.

"За перші дні її роботи в "Армія+" було погоджено вже більш ніж 500 переведень. Загалом одним лише застосунком "Армія+" скористались вже 410 тисяч наших воїнів", — сказав президент.

Як зазначив Зеленський, загалом у системі зареєстровано 1400 військових частин. Через застосунок вже опрацювали 25 тисяч рапортів.

"Готується в Силах оборони також нове кадрове просування без привʼязки звань до посад. Це приклад того, що цифровізація в усіх сферах нашого життя є дійсно дієвим інструментом не просто спрощення процесів і подолання бюрократії, але й об'єднання людей. Це побудова довіри між державою і нашим українським суспільством", — зауважив президент.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки для військовослужбовців. Вона передбачатиме систему бонусів для захисників.

В Україні у 2025 році планують розширити функціонал трьох цифрових платформ. Міноборони планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ.