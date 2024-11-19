Перевод через Армия+ — сколько военных уже воспользовались возможностью

Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Фото: Офис Президента

В Украине успешно работает приложение для военных "Армия+". Недавно там появилась возможность перевода из одной воинской части в другую. Этой функцией уже успешно воспользовались несколько сотен украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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По словам президента, система электронных переводов в украинскую армию успешно работает. Зеленский отметил, что такая система является одним из наиболее действенных инструментов гарантирования уважения к воинам внутри подразделений Вооруженных сил Украины.

"За первые дни ее работы в "Армия+" было согласовано уже более 500 переводов. Всего одним приложением "Армия+" воспользовались уже 410 тысяч наших воинов", — сказал президент.

Как отметил Зеленский, всего в системе зарегистрировано 1400 воинских частей. Через приложение уже обработали 25 тысяч рапортов.

"Готовится в Силах обороны также новое кадровое продвижение без привязки званий к должностям. Это пример того, что цифровизация во всех сферах нашей жизни является действительно действенным инструментом не просто упрощения процессов и преодоления бюрократии, но и объединения людей. Это построение доверия между государством и нашим украинским обществом", — сказал президент.

Напомним, что Министерство обороны Украины планирует запустить общенациональную программу поддержки для военнослужащих. Она будет предусматривать систему бонусов для защитников.

В Украине в 2025 году планируется расширить функционал трех цифровых платформ. Минобороны планирует масштабировать технологии для уменьшения бюрократии в ВСУ.