"Плюси" — що передбачає нова програма підтримки для військових

Катерина Черногоренко. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України планує запустити загальнонаціональну програму підтримки для військовослужбовців. Вона передбачатиме систему бонусів для захисників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу в понеділок, 18 листопада.

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За словами Катерини Черногоренко, Міністерство оборони України планує запустити спеціальну програму для військових. Вона називатиметься "Плюси" та передбачатиме різні бонуси для захисників.

"Плюси" — це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додамо 100 найбільших бізнесів України, що будуть підтримувати наших військовослужбовців", — зазначила Черногоренко.

Ця програма дасть можливість військовим отримувати бонуси, знижки чи пріоритетні можливості закупівлі різних товарів. За словами Черногоренко, це буде відбуватись через взаємодію між "Армія+" та 100 найбільшими бізнесами України.

"Бізнеси підпишуть меморандум з Міністерством оборони України. Ми залучимо всю лояльність нашої країни заради наших військових. Вони мають нагороджуватись всім суспільством, всім бізнесом і "Армія+" дасть для цього єдину точку входу", — зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, Уряд України розгортає масштабну програму підтримки для громадян. Вона передбачає надання субсидій українцям, знижок на оренду житла та виплати на закупівлю твердого палива.

Більше українців зможуть напередодні зими отримати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Програму суттєво розширять.