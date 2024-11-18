"Плюсы" — что предполагает новая программа поддержки для военных

"Плюси" — Минобороны анонсировало программу поддержки для военных
Министерство обороны планирует запустить общенациональную программу поддержки для военнослужащих. Она будет предусматривать систему бонусов для защитников.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на брифинге в понедельник, 18 ноября.
Что предполагает программа поддержки для военных "Плюсы"
По словам Екатерины Черногоренко, Министерство обороны Украины планирует запустить специальную программу для военных. Она будет называться "Плюсы" и будет предусматривать разные бонусы для защитников.
"Плюсы" — это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы добавим 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих", — отметила Черногоренко.
Эта программа позволит военным получать бонусы, скидки или приоритетные возможности закупки разных товаров. По словам Черногоренко, это будет происходить через взаимодействие между "Армия+" со 100 крупнейшими бизнесами Украины.
"Бизнесы подпишут меморандум с Министерством обороны Украины. Мы соберем всю лояльность нашей страны ради наших военных. Они должны награждаться всем обществом, всем бизнесом, и "Армия+" даст для этого единственную точку входа", — отметила замминистра.
Напомним, правительство Украины разворачивает масштабную программу поддержки для граждан. Она предусматривает предоставление субсидий украинцам, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.
Больше украинцев смогут в преддверии зимы получить помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Программу существенно расширят.
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