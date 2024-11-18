"Плюсы" — что предполагает новая программа поддержки для военных

Екатерина Черногоренко. Фото: АрмияInform

Министерство обороны планирует запустить общенациональную программу поддержки для военнослужащих. Она будет предусматривать систему бонусов для защитников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на брифинге в понедельник, 18 ноября.

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Что предполагает программа поддержки для военных "Плюсы"

По словам Екатерины Черногоренко, Министерство обороны Украины планирует запустить специальную программу для военных. Она будет называться "Плюсы" и будет предусматривать разные бонусы для защитников.

"Плюсы" — это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы добавим 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих", — отметила Черногоренко.

Эта программа позволит военным получать бонусы, скидки или приоритетные возможности закупки разных товаров. По словам Черногоренко, это будет происходить через взаимодействие между "Армия+" со 100 крупнейшими бизнесами Украины.

"Бизнесы подпишут меморандум с Министерством обороны Украины. Мы соберем всю лояльность нашей страны ради наших военных. Они должны награждаться всем обществом, всем бизнесом, и "Армия+" даст для этого единственную точку входа", — отметила замминистра.

Напомним, правительство Украины разворачивает масштабную программу поддержки для граждан. Она предусматривает предоставление субсидий украинцам, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.

Больше украинцев смогут в преддверии зимы получить помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Программу существенно расширят.