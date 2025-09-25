Україна розвиває власне виробництво дронів - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив про активний розвиток створення дронів в Україні та намір виходу на міжнародні ринки. За його словами, нині у сфері вже працює понад 300 компаній, серед яких близько тридцяти великих виробників.

Про це український лідер повідомив на брифінгу у четвер, 25 вересня.

Україна розвиває власне виробництво дронів

Глава держави підкреслив, що цього року Україна розпочне експорт безпілотних технологій у США, країни Європейського Союзу, на Близький Схід, а також планує відкриття представництв в Африці.

"Ми будемо співпрацювати лише з надійними партнерами. Нам необхідні інвестиції для масштабування виробництва, зокрема дронів дальньої дії, які зараз у дефіциті", — зазначив він.

Окремо Зеленський розповів про позитивні сигнали, які Україна отримала від адміністрації США щодо подальшої підтримки протиповітряної оборони. Цю інформацію він озвучив під час зустрічі з представниками американського бізнесу.

Нагадаємо, що український оборонний маркетплейс DOT-Chain Defence оголосив про розширення асортименту. Відтепер військові частини можуть замовляти літакові дрони вітчизняного виробництва, більшість з яких належать до категорії розвідувальних.

Раніше ми також інформували, що Німеччина планує поставити на бойове чергування дрони-камікадзе вже до кінця 2025 року.