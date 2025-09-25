Украина развивает собственное производство дронов - Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил об активном развитии создания дронов в Украине и намерении выхода на международные рынки. По его словам, сейчас в сфере уже работает более 300 компаний, среди которых около тридцати крупных производителей.

Об этом украинский лидер сообщил на брифинге в четверг, 25 сентября.

Украина развивает собственное производство дронов

Глава государства подчеркнул, что в этом году Украина начнет экспорт беспилотных технологий в США, страны Европейского Союза, на Ближний Восток, а также планирует открытие представительств в Африке.

"Мы будем сотрудничать только с надежными партнерами. Нам необходимы инвестиции для масштабирования производства, в частности дронов дальнего действия, которые сейчас в дефиците", — отметил он.

Отдельно Зеленский рассказал о позитивных сигналах, которые Украина получила от администрации США относительно дальнейшей поддержки противовоздушной обороны. Эту информацию он озвучил во время встречи с представителями американского бизнеса.

Напомним, что украинский оборонный маркетплейс DOT-Chain Defence объявил о расширении ассортимента. Отныне военные части могут заказывать самолетные дроны отечественного производства, большинство из которых относятся к категории разведывательных.

Ранее мы также информировали, что Германия планирует поставить на боевое дежурство дроны-камикадзе уже до конца 2025 года.