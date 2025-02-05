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Зеленський розкрив деталі засідання РНБО — йшлося й про олігархів

5 лютого 2025 12:27
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Пенсії, податки та олігархи — Зеленський розкрив подробиці засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) провела засідання, під час якого обговорили економічні питання та розширення санкцій. Одним із головних пріоритетів стало забезпечення підтримки громадян і українського бізнесу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в середу, 5 лютого.

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Зеленський повідомив, що на засіданні представили звіти щодо фінансової прозорості в країні. Після нещодавніх змін у керівництві податкової служби та фінансового моніторингу вже з’явилися перші результати — вдалося зупинити тіньові фінансові схеми.

"І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали — у правоохоронних органів. Розслідування мають бути обʼєктивними — не зважаючи на те, хто порушує закон", — сказав президент.

Також глава держави анонсував впровадження рішення щодо нових і жорстких санкційних пакетів.

"Списки — незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", — додав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що окрема увага під час засідання стосувалася фінансової стійкості та дисципліни.

"Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей", — наголосив Президент.

Крім того, глава держави повідомив про індексацію пенсії вже з 1 березня.

"Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду. Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", — підсумував Президент.

Зеленський РНБО 5 лютого
Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 4 лютого у вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність запровадити нові санкції, проте не розкрив жодних деталей. 

Раніше в РНБО заявили, що Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні пакети військової допомоги. 

Володимир Зеленський РНБО санкції пенсії олігархи президент
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