Пенсии, налоги и олигархи — Зеленский раскрыл подробности заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел заседание, в ходе которого обсудили экономические вопросы и расширение санкций. Одним из главных приоритетов стало обеспечение поддержки граждан и украинского бизнеса.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в среду, 5 февраля.

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Зеленский сообщил, что на заседании представили отчеты по финансовой прозрачности в стране. После недавних изменений в руководстве налоговой службы и финансового мониторинга уже появились первые результаты — удалось остановить теневые финансовые схемы.

"И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы — у правоохранительных органов. Расследования должны быть объективными — несмотря на то, кто нарушает закон", — сказал президент.

Также глава государства анонсировал внедрение решения о новых и жестких санкционных пакетах.

"Списки — вскоре. Будет несколько жестких пакетов", — добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что отдельное внимание во время заседания касалось финансовой устойчивости и дисциплины.

"Следует создавать значительно больше возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и по другим отраслям", — подчеркнул Президент.

Кроме того, глава государства сообщил об индексации пенсии уже с 1 марта.

"Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет — я дал соответствующие поручения правительству. Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", — подытожил Президент.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 4 февраля в вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ввести новые санкции, однако не раскрыл никаких деталей.

Ранее в СНБО заявили, что Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине пакеты военной помощи.