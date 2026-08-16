Зеленський: РФ випустила по Україні понад 1550 дронів за тиждень

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські війська продовжують масовані атаки по українських містах і громадах, застосовуючи ударні дрони, авіабомби та ракети. За словами президента Володимира Зеленського, лише протягом цього тижня під російськими ударами опинилися 13 областей, а по Україні запустили понад 1550 дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських ударів по Україні

За словами президента, екстрені служби продовжують працювати на місцях ранкових і нічних російських атак.

У Києві пожежі, які виникли після ударів, оперативно ліквідували. Наразі у столиці тривають аварійні роботи. Внаслідок російської атаки у Києві та області постраждали шестеро людей.

Окрім столиці, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Кременчуку та Кривому Рогу.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення. Також Зеленський повідомив про загиблу людину в Сумах та висловив співчуття її рідним і близьким.

РФ випустила нову хвилю дронів

Президент зазначив, що зранку у багатьох регіонах України продовжувалася повітряна тривога. За його словами, російські війська запустили нову хвилю ударних безпілотників.

Загалом протягом тижня під атаками РФ опинилися 13 областей України. Росія застосувала проти українських міст і громад понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіаційних бомб та 62 ракети.

Зеленський наголосив, що серед ракет значну частину становили балістичні боєприпаси різних типів.

Зеленський закликав посилити ППО

Президент подякував працівникам ДСНС, поліцейським та медикам, які першими прибувають на місця російських ударів, рятують людей і допомагають ліквідовувати наслідки атак.

Водночас Зеленський наголосив, що робота українських служб має доповнюватися новими рішеннями міжнародних партнерів щодо посилення протиповітряної оборони України.

За словами президента, особливо важливим є захист від балістичних ракет, зокрема тих, які Росія отримує від Північної Кореї.

"Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах", — заявив Зеленський.

Президент закликав партнерів збільшити допомогу

Глава держави підкреслив, що Україна потребує подальшого посилення систем протиповітряної оборони для захисту населення та критичної інфраструктури.

За його словами, нові пакети військової допомоги від партнерів — це не лише додаткове озброєння, а можливість щодня рятувати життя українців і захищати міста від російських атак.

Зеленський також подякував усім державам і партнерам, які допомагають Україні посилювати захист.

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