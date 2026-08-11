Зеленський: РФ вдарила по Запоріжжю "Цирконами" та ракетами КНДР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Олександр Шорохов Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вдарила по Запоріжжю північнокорейською балістикою, "Цирконами" та керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули шість людей і ще 19 отримали поранення. У Києві ворожа ракета пошкодила інфекційну лікарню, а в Харкові та Херсоні нічні прильоти по підстанціях призвели до відключень світла. Глава держави закликав світ посилити санкції проти військових заводів РФ та збільшити поставки ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Києва

За словами президента, ворог бив по міських кварталах Запоріжжя одночасно кількома небезпечними типами ракет та бомб.

"З ночі тривають роботи по ліквідації наслідків російського удару у Запоріжжі. По місту були удари північнокорейською балістикою, "Цирконами" та КАБами. Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та девʼятнадцять поранених у місті", — повідомив Володимир Зеленський.

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Крім того, у Києві росіяни ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні та підприємства, а в Херсоні та Харкові через нічні влучання по підстанціях відбулися відключення світла.

Всього окупанти застосували понад 120 дронів, більшість з яких були реактивними "шахедами", а також били по Донеччині, Дніпровщині та Миколаївщині.

Президент також наголосив, що нарощування військових можливостей Кремля та залучення північнокорейської допомоги чітко демонструють реальні наміри Росії. Для зупинки агресора світовим лідерам необхідно діяти негайно, посилюючи економічний та оборонний тиск.

"Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати", — наголосив президент.

За його словами, тільки жорсткі санкції проти підприємств, які працюють на російську армію, та збільшення поставок систем ППО для України зможуть дати реальний шанс для відновлення миру.

Як писали Новини.LIVE раніше, російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на Запоріжжя вночі 11 серпня. Російська армія застосувала різне озброєння, місто обстріляли ракетами та скинули на нього керовані авіаційні бомби.

Також ми повідомяли, що Росія у липні запустила по Україні рекордну кількість балістики. Сплеск ударів стався насамперед через те, що Росія до цього готувалася та різко збільшила виробництво ракет.