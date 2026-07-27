Зеленський: Путін хоче провести мобілізацію, але боїться власного суспільства

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має дані від української розвідки, згідно з якими диктатор РФ Володимир Путін вже зовсім скоро має намір провести мобілізацію. Однак він боїться свого суспільства, тому проводитиме її «не надто відкрито».

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Що сказав Зеленський про мобілізацію в Росії

"Путін не готовий припиняти цю війну. Я отримав доповідь розвідки. Він готує мобілізацію. Він хоче провести її після виборів 21 вересня. Він має намір збільшити масштаби мобілізації у своїй країні. Не надто відкрито, бо боїться власного суспільства. Але він зробить це в перші дні жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, озброєнням, постачанням бензину та дизельного палива, і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції", — сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що мобілізація в Росії стане для України серйозною проблемою, і, на його думку, Путін має намір мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Як пояснює український лідер, для диктатора РФ це завдання нескладне. Крім того, попри проблеми, які виникнуть всередині країни, а також невдоволення російського суспільства тим, що відбувається, та потенційною мобілізацією, росіяни все одно підтримують Путіна.

"Найбільша проблема для нього полягає в тому, що він не зможе швидко підготувати цих людей. Це означає, що він знову відправить на фронт погано підготовлених, а здебільшого взагалі непідготовлених людей. А це означає великі втрати. Але вирішувати йому — робити це чи ні", — сказав він.

Президент України також додав, що половина людей з оточення Путіна, особливо представники великого бізнесу, виступають проти війни.

Однак проблема полягає в тому, що військові з оточення Путіна хочуть більше грошей, які вони можуть отримувати за рахунок виробництва озброєння. У зв’язку з такими величезними бюджетами вони виступають проти миру.

Підсумовуючи, Зеленський додав, що Росія почала імпортувати енергоресурси до своєї країни. Зокрема, з Білорусі, а це, у свою чергу, вже створює для самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка — "великі ризики".

"Він намагається не втягуватися в цю війну, але, з іншого боку, у нього є два заводи, які постачають бензин і, наскільки я розумію, дизельне паливо до Москви та Санкт-Петербурга", — пояснив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями Володимир Зеленський також заявляв, що Росія готується цієї осені до мобілізації. Він зазначив, що крім своїх громадян, Володимир Путін має намір залучити ще нових солдатів із Північної Кореї.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, краще оголосити перемир’я, ніж продовжувати воювати ще 10–20 років.