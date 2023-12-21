Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН — ключові теми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Глава держави та генсек обговорили гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі для України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, під час розмови з Антоніу Гутеррішем вони обговорювали "пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі".

Глава держави також запросив Генсека ООН до участі під час четвертої зустрічі радників з імплементації Формули миру. Лідер України висловив вдячність Гутеррішу за створення окремого плану на зимовий сезон.

"Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", — підсумував Зеленський.

Повідомлення про розмову з Генсеком ООН. Фото: скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, ООН зафіксувала понад сто випадків страт мирних громадян російськими солдатами на окупованих територіях України. Таким чином, дії Росії в Україні можна класифікувати як воєнні злочини.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський здійснив велику кількість робочих візитів до різних країн світу, серед них були США, Норвегія, Аргентина. Там проводив зустрічі та переговори з лідерами держав та домовлявся про допомогу та підтримку України.