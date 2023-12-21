Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН — ключевые темы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Глава государства и генсек обсудили обеспечение безопасности гражданского судоходства в Черном море для Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, во время разговора с Антониу Гутерришем они обсуждали "предложения по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море".

Глава государства также пригласил Генсека ООН к участию в ходе четвертой встречи советников по имплементации Формулы мира. Лидер Украины выразил благодарность Гутерришу за создание отдельного плана на зимний сезон.

"Украина также рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год", — подытожил Зеленский.

Уведомление о разговоре с Генсеком ООН. Фото: скриншот поста Зеленского

Напомним, ООН зафиксировала более ста случаев казней мирных граждан русскими солдатами на оккупированных территориях Украины. Таким образом, действия России в Украине можно классифицировать как военные преступления.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский совершил большое количество рабочих визитов в разные страны мира, среди них были США, Норвегия, Аргентина. Там он проводил встречи и переговоры с лидерами государств и договаривался о помощи и поддержке Украины.