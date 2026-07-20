Зеленський провів Ставку з командирами корпусів та виробниками зброї

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, за результатами кількаденного спілкування з командирами корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, провів спеціальне засідання Ставки. Уперше був прямий діалог між провідними виробниками зброї, бойовими командирами, які її застосовують, а також Міноборони, Мінфіном і ключовими спеціальними службами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Спеціальне засідання Ставки

Зеленський зазначив, що у Ставці участь взяли:

командувач ДШВ ЗСУ;

командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, "Хартії" та "Азову";

представники цвіту нового українського оборонного сектору.

Засідання Ставки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переважна частина питань має суто практичний характер — реальні потреби фронту, затримки в постачанні, проблеми із закупівлями, потреба в додатковому фінансуванні та контрактах. Йдеться, зокрема, про дрони різних типів і НРК, далекобійні артснаряди, необхідні майже на всіх активних напрямках, а також інше обладнання.

Сторони домовилися, що буде започаткований регулярний формат такого спілкування між корпусами, виробниками та урядовими структурами за координації Міноборони та РНБО.

"Окремо обговорили конкретні показники дефектів продукції, що були виявлені на рівні застосування у бойових підрозділах. Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно. На завтра призначив зустрічі ще з іншими командирами корпусів: відгук має бути від усієї нашої корпусної системи Сил оборони України", — зазначив глава держави.

Зеленський каже, що продовжить визначати, які корективи в стратегію оборони України варто внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Крім того, багато питань стосовно протиповітряної оборони, а також завдань для системи МЗС України та загалом нашої дипломатії.

"Вдячний усім сьогодні за відвертість, щирість і змістовність. Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному воїну, кожному підрозділу, які захищають наші позиції і знищують російські сили. Слава Україні!" — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 20 липня Зеленський повідомив про зустріч із командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" Денисом Прокопенком. Під час розмови сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, подальші кроки в обороні держави та важливість зваженого планування змін у військовій стратегії.

Крім того, сьогодні Зеленський зустрівся із командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським. Зокрема, вони зосередилися на підвищенні технологічності Сил оборони, зокрема на розширенні використання безпілотників різних типів.