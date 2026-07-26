Зеленський провів розмову зі Стуббом "напередодні важливого дипломатичного тижня"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом напередодні важливого дипломатичного тижня. Лідери обговорили подальшу координацію дій та підтримку України. Стубб наголосив, що позиції України нині є найсильнішими від початку повномасштабної війни.
Про це Володимир Зеленський та Александр Стубб повідомили у своїх соцмережах у неділю, 26 липня, інформує Новини.LIVE.
Зеленський поговорив зі Стуббом перед важливим дипломатичним тижнем
Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом. За словами українського лідера, сторони обговорили подальшу взаємодію та кроки, які можуть бути реалізовані в інтересах обох держав напередодні важливого дипломатичного тижня.
Глава держави також подякував президенту Фінляндії за постійну підтримку України та високий рівень координації між країнами.
"Дякую, Александре Стубб. Я ціную нашу постійну координацію та вашу підтримку. З вами завжди приємно обговорювати різні питання. Напередодні важливого дипломатичного тижня ми обговорили, що можна зробити і як втілити це в життя в інтересах наших народів", — написав Зеленський.
Президент Фінляндії зі свого боку повідомив, що під час телефонної розмови із Зеленським сторони обговорили російську агресію проти України та подальші спільні кроки.
Стубб наголосив, що нині Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку повномасштабної війни. Водночас він підкреслив, що для збереження цієї динаміки вирішальне значення має безперервна підтримка міжнародних партнерів.
"Я мав плідну телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та подальші кроки. Позиція України є найміцнішою з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки. Україна готова до миру", — поінформував лідер Фінляндії.
Отже, президенти України та Фінляндії підтвердили продовження тісної координації напередодні важливого дипломатичного тижня та наголосили на необхідності збереження міжнародної підтримки України для досягнення справедливого миру.
Новини.LIVE інформували, що 2 липня 2026 року Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили масований російський обстріл України та посилення протиповітряної оборони. Лідери також скоординували подальші дипломатичні кроки й обговорили підтримку партнерів, зокрема щодо забезпечення України ракетами для систем Patriot. Крім того, Зеленський і Стубб порушили питання двосторонньої оборонної співпраці та підготовки нових домовленостей.
Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Александр Стубб заявляв, що війна Росії проти України триватиме щонайменше ще три-чотири місяці. Водночас він зазначив, що не бачить доказів підготовки РФ до нападу на країни НАТО після завершення бойових дій в Україні. За словами Стубба, для досягнення миру необхідно й надалі посилювати міжнародний тиск на Росію.
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