Зеленський провів розмову зі Стуббом "напередодні важливого дипломатичного тижня"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом напередодні важливого дипломатичного тижня. Лідери обговорили подальшу координацію дій та підтримку України. Стубб наголосив, що позиції України нині є найсильнішими від початку повномасштабної війни.

Про це Володимир Зеленський та Александр Стубб повідомили у своїх соцмережах у неділю, 26 липня, інформує Новини.LIVE.

Зеленський поговорив зі Стуббом перед важливим дипломатичним тижнем

Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом. За словами українського лідера, сторони обговорили подальшу взаємодію та кроки, які можуть бути реалізовані в інтересах обох держав напередодні важливого дипломатичного тижня.

Глава держави також подякував президенту Фінляндії за постійну підтримку України та високий рівень координації між країнами.

"Дякую, Александре Стубб. Я ціную нашу постійну координацію та вашу підтримку. З вами завжди приємно обговорювати різні питання. Напередодні важливого дипломатичного тижня ми обговорили, що можна зробити і як втілити це в життя в інтересах наших народів", — написав Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/X

Президент Фінляндії зі свого боку повідомив, що під час телефонної розмови із Зеленським сторони обговорили російську агресію проти України та подальші спільні кроки.

Стубб наголосив, що нині Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку повномасштабної війни. Водночас він підкреслив, що для збереження цієї динаміки вирішальне значення має безперервна підтримка міжнародних партнерів.

"Я мав плідну телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та подальші кроки. Позиція України є найміцнішою з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки. Україна готова до миру", — поінформував лідер Фінляндії.

Скриншот повідомлення президента Фінляндії/X

Отже, президенти України та Фінляндії підтвердили продовження тісної координації напередодні важливого дипломатичного тижня та наголосили на необхідності збереження міжнародної підтримки України для досягнення справедливого миру.

Новини.LIVE інформували, що 2 липня 2026 року Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили масований російський обстріл України та посилення протиповітряної оборони. Лідери також скоординували подальші дипломатичні кроки й обговорили підтримку партнерів, зокрема щодо забезпечення України ракетами для систем Patriot. Крім того, Зеленський і Стубб порушили питання двосторонньої оборонної співпраці та підготовки нових домовленостей.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Александр Стубб заявляв, що війна Росії проти України триватиме щонайменше ще три-чотири місяці. Водночас він зазначив, що не бачить доказів підготовки РФ до нападу на країни НАТО після завершення бойових дій в Україні. За словами Стубба, для досягнення миру необхідно й надалі посилювати міжнародний тиск на Росію.