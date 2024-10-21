Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — ключові теми

Нарада Президента України Володимира Зеленського з військовим керівництвом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Ключовою темою був фронт.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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Нарада Зеленського з військовим керівництвом

"Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", — розповів глава держави.

Нарада Президента України Володимира Зеленського з військовим керівництвом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський розповів, що була детальна доповідь Сирського щодо ситуації на всіх напрямках фронту та відбиття атак російських окупантів. Окремо обговорили Курську операцію.

"Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос — поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей", — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що за підсумками наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україні вдалося звільнити майже чотири тисячі своїх громадян з російського полону.

Раніше Зеленський назвав кількість цілей, які випустили російські окупанти по Україні за тиждень.