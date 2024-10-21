Скільки українців повернули з російського полону — Зеленський назвав цифру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нашій державі вдалося повернути з російського полону майже чотири тисячі своїх громадян. При цьому він нагадав, що після неволі абсолютна більшість з них потребують довготривалого лікування.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 21 жовтня.

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Повернення українських полонених

"Тортури, приниження та голод — те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що наразі Україні вдалося повернути додому 3767 українців та українок, які перебували у російському полоні. Він додав, що майже всі вони потребували довгого лікування та реабілітації.

"Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", — нагадав Зеленський.

Президент наголосив, що України продовжить працювати над поверненням усіх своїх співвітчизників. Він також зазначив, що у цій справі сподівається на підтримку міжнародних партнерів, зокрема Ватикану.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими здійснив 58-й обмін військовополоненими. Додому вдалось повернути ще 95 українських захисників.

Раніше журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ". Йдеться про тих воїнів, які захищали Маріуполь і вже більше 800 днів перебувають у полоні.

Також ми писали, що Росія змушена частіше проводити обмін військовополоненими з Україною. Причиною є взяття великої кількості російських полонених у Курській області.