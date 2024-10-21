Сколько украинцев вернули из российского плена — Зеленский назвал цифру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нашему государству удалось вернуть из российского плена почти четыре тысячи своих граждан. При этом он напомнил, что после неволи абсолютное большинство из них нуждаются в длительном лечении.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 21 октября.

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Возвращение украинских пленных

"Пытки, унижение и голод — то, из-за чего наши украинские люди проходят в российских тюрьмах и лагерях", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Украине удалось вернуть домой 3767 украинцев и находившихся в плену украинок. Он добавил, что почти все они нуждались в длительном лечении и реабилитации.

"Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей", — напомнил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит работать над возвращением всех своих соотечественников. Он также отметил, что по этому делу надеется на поддержку международных партнеров, в частности, Ватикана.

Координационный штаб по вопросам обращения с пленными совершил 58-й обмен военнопленными. Домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников.

Ранее журналисты-расследователи проекта "Наше Дело" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ". Речь идет о тех воинах, которые защищали Мариуполь и уже более 800 дней находятся в плену.

Также мы писали, что Россия вынуждена чаще проводить обмен военнопленными с Украиной. Причиной является взятие большого количества российских пленных в Курской области.