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Зеленский провел совещание с военным руководством Украины — что обсудили

21 октября 2024 16:34
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский провел совещание с военным руководством — ключевые темы
Совещание Президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Ключевой темой был фронт.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 21 октября.

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Совещание Зеленского с военным руководством

"Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад", — рассказал глава государства.

Владимир Зеленский с военным руководством Украины
Совещание Президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский рассказал, что был подробный доклад Сырского по ситуации на всех направлениях фронта и отражения атак российских оккупантов. Отдельно обсудили Курскую операцию. 

"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание — пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что по итогам совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский сообщил, что Украине удалось освободить почти четыре тысячи своих граждан из российского плена.

Ранее Зеленский назвал количество целей, которые выпустили российские оккупанты по Украине за неделю.

Александр Сырский Украина Владимир Зеленский Генштаб ВСУ президент Умеров

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