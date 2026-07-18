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Головна Новини дня Зеленський провів нараду з командирами корпусів: обговорили фронт і зброю

Зеленський провів нараду з командирами корпусів: обговорили фронт і зброю

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 14:38
Зеленський провів нараду з командирами корпусів ЗСУ: деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командирами корпусів, які зараз виконують завдання на найскладніших ділянках фронту. Під час зустрічі обговорили ситуацію на передовій, потреби військових і подальше посилення оборони.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський заслухав доповіді командирів корпусів

Президент України разом із Павлом Палісою поспілкувався з військовими керівниками, які відповідають за оборону ключових напрямків. У розмові взяли участь командири корпусів Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, доповіді надали бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу, бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу, а також командири інших підрозділів.

За словами Зеленського, військові розповіли про ситуацію на Слов’янському, Покровському, Олександрівському напрямках, у Харківській області та на інших ділянках фронту.

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Обговорили зброю, ротації та посилення оборони
Під час зустрічі основну увагу приділили забезпеченню підрозділів необхідним озброєнням і технікою. Президент зазначив, що командири наголосили на важливості справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Також ішлося про потребу в додатковій далекобійній артилерії, зокрема боєприпасах калібру 155 мм, засобах для ураження цілей на середніх дистанціях та розвитку наземних роботизованих комплексів.

Зеленський наголосив, що постачання таких систем має збільшуватися, а Україна продовжить роботу з виробниками та розробниками військової техніки.

Україна готує рішення для активної оборони
Окремо під час наради обговорили оперативну інформацію щодо дій російських військ і завдань, які намагаються реалізувати окупанти.

Президент також відзначив пропозиції командирів щодо масштабування успішних рішень у війську, удосконалення технічних засобів і розвитку власного виробництва.

"Будемо забезпечувати результати", — заявив Зеленський, подякувавши військовим за службу та роботу на передовій. Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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