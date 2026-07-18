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Главная Новости дня Зеленский провел совещание с командирами корпусов: обсудили ситуацию на фронте и вооружение

Зеленский провел совещание с командирами корпусов: обсудили ситуацию на фронте и вооружение

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 14:38
Зеленский провел совещание с командирами корпусов ВСУ: подробности
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов, которые в настоящее время выполняют задачи на самых сложных участках фронта. В ходе встречи обсудили ситуацию на передовой, потребности военных и дальнейшее укрепление обороны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский заслушал доклады командиров корпусов

Президент Украины вместе с Павлом Палисой пообщался с военными руководителями, отвечающими за оборону ключевых направлений. В беседе приняли участие командиры корпусов Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ.

В частности, с докладами выступили бригадный генерал Дмитрий Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армейского корпуса, бригадный генерал Алексей Майстренко, командир 11-го армейского корпуса, а также командиры других подразделений.

По словам Зеленского, военные рассказали о ситуации на Славянском, Покровском, Александровском направлениях, в Харьковской области и на других участках фронта.

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Обсудили вооружение, ротацию личного состава и укрепление обороны
В ходе встречи основное внимание уделили обеспечению подразделений необходимым вооружением и техникой. Президент отметил, что командиры подчеркнули важность справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами.

Также речь шла о потребности в дополнительной дальнобойной артиллерии, в частности боеприпасах калибра 155 мм, средствах для поражения целей на средних дистанциях и развитии наземных роботизированных комплексов.

Зеленский подчеркнул, что поставки таких систем должны увеличиваться, а Украина продолжит работу с производителями и разработчиками военной техники.

Украина готовит решения для активной обороны
Отдельно в ходе совещания обсудили оперативную информацию о действиях российских войск и задачах, которые пытаются реализовать оккупанты.

Президент также отметил предложения командиров по масштабированию успешных решений в армии, совершенствованию технических средств и развитию собственного производства.

"Будем обеспечивать результаты", — заявил Зеленский, поблагодарив военных за службу и работу на передовой. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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