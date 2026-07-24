Зеленський провів нараду із командуванням ЗСУ: анонсував відповідь на удари РФ

Володимир Зеленський на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський 24 липня провів нараду з військовим керівництвом Збройних сил. Україна визначила порядок дій у відповідь на російські удари.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Нарада Зеленського з військовим керівництвом ЗСУ

Зеленський розповів, що сьогодні зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, в.о. міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівниа Офісу президента Павлом Палісою. Президент заслухав доповідь про ситуацію на фронті та обговорив з військовими напрямки і завдання, які потребують найбільшої уваги.

Павло Паліса, Євген Хмара та Михайло Драпатий на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", — наголосив глава держави.

За його словами, є чітки перелік заходів у відповідь на ворожі обстріли.

Так, Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками спілкування з ними цими тижнями. Водночас Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи.

Як писали Новини.LIVE, 23 липня Зеленський зустрівся з письменником і військовим Ілларіоном Павлюком. Основною темою зустрічі стала подальша технологізація української оборони.

Також президент анонсував перезавантеження кадрів в армії. За його словами, він чекає від Драпатого пропозиції щодо оновлення складу в армійській структурі.