Зеленський провів нараду із командуванням ЗСУ: анонсував відповідь на удари РФ
Президент України Володимир Зеленський 24 липня провів нараду з військовим керівництвом Збройних сил. Україна визначила порядок дій у відповідь на російські удари.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Нарада Зеленського з військовим керівництвом ЗСУ
Зеленський розповів, що сьогодні зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, в.о. міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівниа Офісу президента Павлом Палісою. Президент заслухав доповідь про ситуацію на фронті та обговорив з військовими напрямки і завдання, які потребують найбільшої уваги.
"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", — наголосив глава держави.
За його словами, є чітки перелік заходів у відповідь на ворожі обстріли.
Так, Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками спілкування з ними цими тижнями. Водночас Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи.
Як писали Новини.LIVE, 23 липня Зеленський зустрівся з письменником і військовим Ілларіоном Павлюком. Основною темою зустрічі стала подальша технологізація української оборони.
Також президент анонсував перезавантеження кадрів в армії. За його словами, він чекає від Драпатого пропозиції щодо оновлення складу в армійській структурі.
Читайте Новини.live!