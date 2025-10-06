Зеленський провів енергетичну Ставку та оцінив готовність до зими
Дата публікації: 6 жовтня 2025 20:30
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щойно провів енергетичну Ставку, присвячену ситуації на об’єктах енергетики та в громадах по всій країні. Під час засідання обговорювали стан міст від Славутича до Запоріжжя, а також Чернігівщини, Сумщини, Харкова та Харківської області, Донеччини, Дніпровщини, Полтавщини, Запорізької області, центральних і західних регіонів, а також проблемні питання Миколаєва та Одеси.
Новина доповнюється...
