Зеленський провів енергетичну Ставку та оцінив готовність до зими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щойно провів енергетичну Ставку, присвячену ситуації на об’єктах енергетики та в громадах по всій країні. Під час засідання обговорювали стан міст від Славутича до Запоріжжя, а також Чернігівщини, Сумщини, Харкова та Харківської області, Донеччини, Дніпровщини, Полтавщини, Запорізької області, центральних і західних регіонів, а також проблемні питання Миколаєва та Одеси.

Новина доповнюється...

