Зеленский провел энергетическую Ставку и оценил готовность к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только что провел энергетическую Ставку, посвященную ситуации на объектах энергетики и в громадах по всей стране. Во время заседания обсуждали состояние городов от Славутича до Запорожья, а также Черниговщины, Сумщины, Харькова и Харьковской области, Донетчины, Днепровщины, Полтавщины, Запорожской области, центральных и западных регионов, а также проблемные вопросы Николаева и Одессы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 6 октября.

Президент отметил, что отдельное внимание уделили развертыванию системы ПВО и комплексной защите энергетических объектов и общин. По его словам, для надлежащего реагирования на все проблемы было принято решение о дополнительных ресурсах и финансовой поддержке для Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

В работе Ставки принимали участие Премьер-министр Юлия Свириденко, чиновники, которые посещали восточные регионы и контролировали ситуацию в громадах, а также вице-премьер Алексей Кулеба, который проверял Одессу.

"Были доклады министра внутренних дел, министра энергетики Украины, руководителей Нафтогаза и Укрэнерго. Дал четкие задачи по электричеству — по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования", — написал Президент.

Отдельное внимание уделили газовому обеспечению: Украина уже ведет переговоры с партнерами. Президент сообщил о готовности Премьера Нидерландов и Норвегии помогать в этом направлении. Министерство иностранных дел готовит встречу с послами государств, которые могут оказать поддержку.

Напомним, что харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре города стали одними из самых мощных за все время войны. За несколько дней враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали значительную часть Харькова.

Ранее мы информировали, что в ночь на 5 октября российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины.