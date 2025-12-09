Зеленський розкрив питання повернення Криму

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа, який в інтерв’ю POLITICO стверджував, що під час їхньої першої зустрічі український лідер нібито сказав: "Я хочу повернути Крим, і Україна буде в НАТО". Журналісти запитали Зеленського, чи відповідає це дійсності та звідки такі слова могли з’явитися у висловлюваннях Трампа.

Про це український лідер розповів у відповідь журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті у вівторок, 9 грудня.

Зеленський про повернення Криму

Глава держави зазначив, що Україна справді прагне вступити до НАТО, проте залишається реалістичною у своїх очікуваннях. За його словами, Сполучені Штати та ще кілька союзників поки що не готові бачити Україну членом Альянсу, і Київ це усвідомлює.

Щодо питання Криму Зеленський визнав, що нині в України немає достатніх ресурсів, щоб повернути окупований півострів. Він припустив, що дійсно міг говорити про це під час перших зустрічей із Володимиром Путіним, наголошуючи на реалістичній оцінці можливостей держави.

Президент підкреслив, що ситуація не змінилася: "У нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього".

За його словами, такі ж позиції він міг би підтвердити і під час останніх контактів із російським лідером.

