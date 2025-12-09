Зеленский раскрыл вопрос возвращения Крыма

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа, который в интервью POLITICO утверждал, что во время их первой встречи украинский лидер якобы сказал: "Я хочу вернуть Крым, и Украина будет в НАТО". Журналисты спросили Зеленского, соответствует ли это действительности и откуда такие слова могли появиться в высказываниях Трампа.

Об этом украинский лидер рассказал в ответ журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате во вторник, 9 декабря.

Зеленский о возвращении Крыма

Глава государства отметил, что Украина действительно стремится вступить в НАТО, однако остается реалистичной в своих ожиданиях. По его словам, Соединенные Штаты и еще несколько союзников пока не готовы видеть Украину членом Альянса, и Киев это осознает.

По вопросу Крыма Зеленский признал, что сейчас у Украины нет достаточных ресурсов, чтобы вернуть оккупированный полуостров. Он предположил, что действительно мог говорить об этом во время первых встреч с Владимиром Путиным, подчеркивая реалистичную оценку возможностей государства.

Президент подчеркнул, что ситуация не изменилась: "У нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого".

По его словам, такие же позиции он мог бы подтвердить и во время последних контактов с российским лидером.

