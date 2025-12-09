Видео
Главная Новости дня Зеленский прокомментировал вопрос возвращения Крыма

Зеленский прокомментировал вопрос возвращения Крыма

Дата публикации 9 декабря 2025 21:11
Зеленский раскрыл вопрос возвращения Крыма
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа, который в интервью POLITICO утверждал, что во время их первой встречи украинский лидер якобы сказал: "Я хочу вернуть Крым, и Украина будет в НАТО". Журналисты спросили Зеленского, соответствует ли это действительности и откуда такие слова могли появиться в высказываниях Трампа.

Об этом украинский лидер рассказал в ответ журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате во вторник, 9 декабря.

Читайте также:

Зеленский о возвращении Крыма

Глава государства отметил, что Украина действительно стремится вступить в НАТО, однако остается реалистичной в своих ожиданиях. По его словам, Соединенные Штаты и еще несколько союзников пока не готовы видеть Украину членом Альянса, и Киев это осознает.

По вопросу Крыма Зеленский признал, что сейчас у Украины нет достаточных ресурсов, чтобы вернуть оккупированный полуостров. Он предположил, что действительно мог говорить об этом во время первых встреч с Владимиром Путиным, подчеркивая реалистичную оценку возможностей государства.

Президент подчеркнул, что ситуация не изменилась: "У нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого".

По его словам, такие же позиции он мог бы подтвердить и во время последних контактов с российским лидером.

Напомним, мы сообщали, что украинские защитники поразили место запуска "шахедов" на мысе Чауда".

Также мы писали, что россияне перебрасывают ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Владимир Зеленский война Крым журналисты война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
