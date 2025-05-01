Атака РФ на міста України — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська в ніч проти четверга, 1 травня, здійснили атаку на Одеську, Київську, Сумську, Кіровоградську, Харківську та Черкаську області. В деяких з цих міст ще тривають рятувальні роботи.

На нічні удари відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обстріли України 1 травня

Так, в Одесі наразі триває розбір завалів будинку, по якому вдарив російський дрон вночі. Водночас у місті зафіксовано багато пожеж, РФ запустила 21 безпілотник. Відомо про загиблих внаслідок ударів, усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Також уночі під ударом була й Одеська, Київська, Сумська, Кіровоградська, Харківська та Черкаська області. На Харківщині рятувальники досі борються з пожежею.

Загалом за цю ніч російські війська застосували проти України 170 дронів, із них понад 100 — "шахеди".

Зеленський зауважив, що Росія вже понад 50 днів ігнорує пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню. Також пропозиції висувала Україна — відмовитися щонайменше від ударів по цивільній інфраструктурі та встановити тривалу тишу в небі, на морі й на землі.

"На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами. Саме тому потрібен відчутний поштовх для дипломатії — потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин", — зазначив він.

Президент вважає, що ефективні санкції даватимуть стимул Росії завершити війну, а чим більш ефективна буде українська ППО — то більше життів вдасться врятувати й швидше гарантувати тривалу безпеку.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Києві зафіксовано вибухи відтермінованих боєприпасів, які вночі могли скинути російські безпілотники, поранена людина.

Також Новини.LIVE побували на місці влучання в Одесі та розпитали одеситів, як вони пережили цю ніч.