Атака РФ на города Украины - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в ночь на четверг, 1 мая, совершили атаку на Одесскую, Киевскую, Сумскую, Кировоградскую, Харьковскую и Черкасскую области. В некоторых из этих городов еще продолжаются спасательные работы.

На ночные удары отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обстрелы Украины 1 мая

Так, в Одессе сейчас продолжается разбор завалов дома, по которому ударил российский дрон ночью. В то же время в городе зафиксировано много пожаров, РФ запустила 21 беспилотник. Известно о погибших в результате ударов, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Также ночью под ударом была и Одесская, Киевская, Сумская, Кировоградская, Харьковская и Черкасская области. На Харьковщине спасатели до сих пор борются с пожаром.

Всего за эту ночь российские войска применили против Украины 170 дронов, из них более 100 — "шахеды".

Зеленский отметил, что Россия уже более 50 дней игнорирует предложение США о полном и безусловном прекращении огня. Также предложения выдвигала Украина — отказаться как минимум от ударов по гражданской инфраструктуре и установить длительную тишину в небе, на море и на земле.

"На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами. Именно поэтому нужен ощутимый толчок для дипломатии — нужно дальнейшее давление на Россию, которое принудит ее к тишине и к переговорам", — отметил он.

Президент считает, что эффективные санкции будут давать стимул России завершить войну, а чем более эффективна будет украинская ПВО — тем больше жизней удастся спасти и быстрее гарантировать длительную безопасность.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Киеве зафиксированы взрывы отсроченных боеприпасов, которые ночью могли сбросить российские беспилотники, ранен человек.

Также Новини.LIVE побывали на месте попадания в Одессе и расспросили одесситов, как они пережили эту ночь.