Зеленський розкрив деталі допомоги РФ від Ірану

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран дав Росії все для того, щоб її війська вбивали український народ. Зокрема — "Шахеди", ракети та ліцензії.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 21 червня, інформує "ТСН".

Реклама

Читайте також:

Зеленський про військову допомогу, яку Іран надає РФ

За словами глави держави, Іран дав російській армії — "Шахеди", ракети й ліцензії. Він зазначив, що те, що зараз іранські виробничі потужності стали слабші — це є позитивним моментом для України.

Реклама

"Іран дав росіянам все для того, щоб ті нас вбивали. Вони дали "Шахеди", дали ракети й дали ліцензії. Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші — для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно", — сказав Зеленський.

Загалом, попри санкції, понад 50 компаній із Китаю, Німеччини, Тайваню та інших країн продовжують постачати Росії верстати й деталі для військової промисловості.

Реклама

Нещодавно стало відомо, що ймовірно, Китай міг передавати Кремлю й летальну зброю.

Раніше ми інформували, що Пекін відіграє ключову роль у технологічному переозброєнні Росії.