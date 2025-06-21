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Зеленский прокомментировал помощь России от Ирана

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Дата публикации 21 июня 2025 15:59
Зеленский раскрыл детали помощи РФ от Ирана в виде помощи Ирану
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленский о военной помощи, которую Иран предоставляет РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран дал России все для того, чтобы ее войска убивали украинский народ. В частности — "Шахеды", ракеты и лицензии.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в субботу, 21 июня, информирует "ТСН".

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Зеленский о военной помощи, которую Иран предоставляет РФ

По словам главы государства, Иран дал российской армии — "Шахеды", ракеты и лицензии. Он отметил, что то, что сейчас иранские производственные мощности стали слабее — это является положительным моментом для Украины.

"Иран дал россиянам все для того, чтобы те нас убивали. Они дали "Шахеды", дали ракеты и дали лицензии. То, что сейчас их производственные мощности стали слабее — для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно", — сказал Зеленский.

В целом, несмотря на санкции, более 50 компаний из Китая, Германии, Тайваня и других стран продолжают поставлять России станки и детали для военной промышленности.

Недавно стало известно, что вероятно, Китай мог передавать Кремлю и летальное оружие.

Ранее мы информировали, что Пекин играет ключевую роль в технологическом перевооружении России.

Владимир Зеленский Иран обстрелы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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