Китай став головним постачальником РФ

Російський диктатор Путін та голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: Укрінформ

Китай став основним постачальником для воєнної машини Росії. Крім того, ймовірно, Китай міг передавати Кремлю й летальну зброю.

Про це інформує видання The Economist.

Реклама

Читайте також:

Китай постачає зброю РФ — що відомо

The Economist зазначає, що навіть "Шахеди" зраз оснащені китайськими деталями. За даними української розвідки, такі безпілотники мають антени китайського виробництва. Один екземпляр містив лише два американські компоненти з 15.

За даними видання, з 2022 року Китай обережно надавав військову допомогу Росії. За словами українських та європейських посадовців, він відхиляв деякі російські запити на допомогу та обладнання.

Зокрема, Пекін уникав масштабних постачань готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції.

"Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі (у постачанні летальної зброї, — Ред.) — і, можливо, перетнув її", — пише The Economist.

За словами західних чиновників, Китай надає Росії різні форми підтримки з 2023 року, включаючи критично важливі компоненти озброєння та цивільні дрони. Варто зауважити, що ці чиновники також вказують на "невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових дронів".

Однак попри це, досі публічних доказів передачі артилерійських боєприпасів з Китаю не було. На початку 2023 року Китай розглядав можливість постачання Росії партії снарядів калібру 122 мм та 152 мм, але немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах.

Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя. Проте незрозуміло, чи були ці постачання безпосередньо з Китаю чи через треті країни.

"На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для Росії, ніж китайські компоненти та інструменти", — пояснюється у статті The Economist.

Раніше ми інформували, що Пекін відіграє ключову роль у технологічному переозброєнні Кремля.

Також ми писали, що Китай різко зупинив продаж дронів Mavic Україні та європейським країнам, але продовжує нарощування постачання для Росії.