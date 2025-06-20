Китай стал главным поставщиком РФ

Российский диктатор Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Укринформ

Китай стал основным поставщиком для военной машины России. Кроме того, вероятно, Китай мог передавать Кремлю и летальное оружие.

Об этом информирует издание The Economist.

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The Economist отмечает, что даже "Шахеды" образцы оснащены китайскими деталями. По данным украинской разведки, такие беспилотники имеют антенны китайского производства. Один экземпляр содержал только два американских компонента из 15.

По данным издания, с 2022 года Китай осторожно оказывал военную помощь России. По словам украинских и европейских чиновников, он отклонял некоторые российские запросы на помощь и оборудование.

В частности, Пекин избегал масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции.

"Но есть признаки того, что Китай подошел к этой границе (в поставках летального оружия, — Ред.) — и, возможно, пересек ее", — пишет The Economist.

По словам западных чиновников, Китай предоставляет России различные формы поддержки с 2023 года, включая критически важные компоненты вооружения и гражданские дроны. Стоит заметить, что эти чиновники также указывают на "небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных дронов".

Однако несмотря на это, до сих пор публичных доказательств передачи артиллерийских боеприпасов из Китая не было. В начале 2023 года Китай рассматривал возможность поставки России партии снарядов калибра 122 мм и 152 мм, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах.

Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства вблизи Мелитополя. Однако непонятно, были ли эти поставки непосредственно из Китая или через третьи страны.

"На практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и инструменты", — объясняется в статье The Economist.

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