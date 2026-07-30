Зеленський про загиблу родину на Криворіжжі: російське зло можна зупинити тільки всім світом

Родина Воронових. Фото: ОП

Олександр Шорохов Редактор

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по селу Радушному неподалік Кривого Рогу, де був повністю зруйнований житловий будинок родини Воронових, внаслідок чого є загиблі та зниклі безвісти. Голова держави підтвердив смерть батьків і трьох дітей, тоді як доля ще чотирьох неповнолітніх та півторарічного онука наразі залишається невідомою. Президент закликав міжнародних партнерів негайно надати додаткові ракети для систем ППО Patriot, щоб зупинити удари балістики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Трагедія на Дніпропетровщині

Окупанти поцілили балістичною ракетою у помешкання, де проживали Олена та Артем Воронови разом із сімома дітьми та маленьким онуком від старшого сина, який зараз служить у ЗСУ.

Рятувальники знайшли під уламками лише фрагменти тіл, тож для ідентифікації загиблих доведеться проводити спеціальні експертизи.

Наразі рятувальна операція триває, оскільки під завалами досі шукають інших членів цієї багатодітної родини.

Заклик до європейських столиць

Президент наголосив, що такі трагедії є прямим наслідком дефіциту протиракетних перехоплювачів, які партнери затримують або не постачають у потрібній кількості.

"Це російське зло можна зупинити тільки всім світом. І коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для "петріотів", коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім’ї, про саме таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети – якщо партнери допомагають із перехоплювачами. Сім’ї, які можуть загинути, якщо російські "іскандери" немає чим зупиняти", — наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, балістична ракета, яку РФ запустила з Воронежа, влучила у передмістя Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина.

Станом на зараз офіційно підтверджено загибель шести людей, серед яких троє дітей. Але остаточну кількість загиблих можна буде встановити лише після проведення ДНК-експертиз.